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Kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

10.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:30
Kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 10 metre derinliğindeki  su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Zümrüt Mahallesi 2098 Sokak'taki su kuyusuna yavru köpek düştü. Köpeğin sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Bir miktar su dolu olan kuyuya merdivenle inen itfaiyeci, köpeği kucağına alarak, kurtardı. Salıverilen yavru köpek, kurtarma çalışması sırasında kuyunun çevresinde bekleyen annesinin yanına koştu.

İtfaiye personeli, bu görüntüyü alkışla kutladı.


- Denizli

Kaynak: DHA

Etiketler: Denizli, İtfaiye, Güncel
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