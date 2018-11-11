Kuyuya Düşen Yavru Köpekleri İtfaiye Kurtardı

Mersin
'in Erdemli
ilçesinde 8 metrelik kuyuya düşen 2 köpek yavrusu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dağlı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Yılmaz
isimli çocuk, evlerinin yakınlarındaki 8 metre derinliğindeki su kuyusundan köpek sesi geldiğini duydu.
Kuyunun başına geldiğinde içerisinde 2 köpek yavrusu olduğunu gören küçük çocuk, durumu dedesi Cemal Yılmaz
'a söyledi.
Dede Yılmaz'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı Erdemli Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmayla iki yavru köpeği kuyudan çıkardı.
Köpeklerin kurtarılmasıyla büyük mutluluk yaşayan küçük çocuk, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Mersin,Erdemli,İtfaiye
11 Kasım 2018 Pazar 10:52