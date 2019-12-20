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Kuyuya düşen yavruları itfaiye kurtardı

Muğla Fethiye'de su kuyusuna düşen dört köpek yavrusu Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonrası kurtarıldı.

20.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:30 Kuyuya düşen yavruları itfaiye kurtardı
'de su kuyusuna düşen dört köpek yavrusu Fethiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonrası kurtarıldı.
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Fethiye Bozyer Mahallesi Toruluk Caddesindeki kuyudan köpek sesleri geldiği ihbarı yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler dar su kuyusunda bulunan 4 köpek yavrusunu ip yardımı ile kurtardı. Yavru köpekler sahibine teslim edildi.
(Bekir Tosun - Murat Yalçın/İHA)

İtfaiye, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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