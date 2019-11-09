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Kuyuya düşerek yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kuyuya düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

09.11.2019 18:03 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:06
'nin ilçesinde kuyuya düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi'nde bir beton fabrikasının yakınında arazi içerisinde yürüyen Y. isimli kişi, 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
Cep telefonu ile 112 acil servisi arayan kişinin kurtarılması için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Denizli Büyükşehir Belediyes Daire Başkanlığına bağlı Kayalık şubesi ekipleri, kuyuya düşen Alişan Y'yi halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti.
Vücudunun değişik yerlerinden yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Alişan Y'nin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.
Kuyuya düşerek yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı

Merkezefendi, Denizli, İtfaiye, Alişan, Güncel

Kaynak: AA


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