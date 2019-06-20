20.06.2019 14:01
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Kuyuya düşme olayına giden ekipler doğum vakasıyla karşılaştı

Kuyuya düşme olayına giden ekipler doğum vakasıyla karşılaştı

Adıyaman'da bir ineğin kuyuya düştüğü ihbarını alarak harekete geçen itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerinde doğum sancısı tutan inekle karşılaşınca gözlerine inanamadı.

Adıyaman'da bir ineğin kuyuya düştüğü ihbarını alarak harekete geçen itfaiye veAFADekipleri olay yerinde doğum sancısı tutan inekle karşılaşınca gözlerine inanamadı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Vartana bölgesinde hayvancılık işi ile uğraşan Emin A. ile Abuzer B.'ye ait ineğin doğum sancısı tuttu. İnek yerden kalkamayınca durum itfaiye ile AFAD ekiplerine bildirildi. "İnek kuyuya düştü" şeklindeki ihbar ile ekipler harekete geçerek belirtilen adrese geldi. Ekipler ineğin kuyuya düşmediğini ve doğum yapmak üzere olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ekipler, daha rahat bir yerde doğum yapması için ineği bulunduğu yerden kaldırmaya çalıştı. Ekiplerin ve inek sahiplerinin çabaları yetersiz kalınca hayvanın ve karnındaki yavrusunun zarar görmemesi için veteriner hekime haber verildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman,AFAD,İtfaiye,3. Sayfa

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