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Kuyuya düştü, telefonla yardım istedi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, gece karanlığında yürürken boş su kuyusuna düşerek yaralanan Alişan Yıldırım (35) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

09.11.2019 19:53 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:53Kuyuya düştü, telefonla yardım istedi

DENİZLİ'nin ilçesinde, gece karanlığında yürürken boş su kuyusuna düşerek yaralanan Yıldırım (35) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Eskihisar Mahallesi'nde bir beton fabrikasının yakınındaki arazide meydana geldi. Boş arazide yürüyen Alişan Yıldırım, gece karalığında açıkta kalan boş kuyuyu görmeyince içine düştü. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen Yıldırım, yaralı halde cep telefonundan 112'yı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı Kayalık şubesi ekipleri, kuyuya düşen Alişan Yıldırım'ı halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartarak, acil sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yıldırım, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Merkezefendi, Denizli, İtfaiye, Alişan, Güncel

Kaynak: DHA

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