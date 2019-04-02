Kuzen muhtar adayları eşit oy aldı, biri kurayla muhtar oldu

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Kuzen muhtar adayları eşit oy aldı, biri kurayla muhtar olduKONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde seçim sonucu oyları eşit çıkan ve kuzen oldukları öğrenilen iki muhtar adayı arasında kura yapıldı. Edinilen bilgiye göre, 31 Mart Yerel İdareler Seçimi'nde Kulu'ya bağlı Dipdede Mahallesi'nde muhtarlık için adaylıklarını koyan Abdullah Balıkcı ve dayısının oğlu Yıldırım Gündoğan'a 1039 ve 1040 numaralı sandıklardaki 562 oydan 281'er oy çıktı. Bunun üzerine adaylar Kulu İlçe Seçim Kurulu Bürosunda İlçe Seçim Kurulu Başkanı Asliye Hukuk Hakimi Seda Çıracı, İlçe Seçim Müdürü Fikri Demir, Katip Ali Satıcı ile ilçe seçim kurulu üyelerinin bir araya gelerek yapılan değerlendirmeler sonrasında adaylara kura çekildi. Çekilen kura sonrasında yeni muhtar Abdullah Balıkçı oldu. Kuzen oldukları öğrenilen muhtar adayları birbirini kutlayıp, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. İki kuzen birbirlerine sarılıp ilçe seçim kurulundan mutlu şekilde ayrıldı.