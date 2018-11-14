Kuzene Silahlı Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Şanlıurfa
'da bir kişinin silahla kuzenini yaralama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İddiaya göre, merkez Karaköprü
ilçesinin Öncül Mahallesi'nde yaşayan ve kuzen olan Ali (53) ile Ethem B. (55) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Mahalle sakinleri ve aile büyüklerinin araya girmesiyle sonlandırılan tartışmanın ardından arızalanan kamyonunu şehir merkezindeki Evren
Sanayi Sitesi'ne götüren Ethem B'yi aracıyla takip eden Ali B, bir iş yerinin önünde kuzenine silahla ateş etti.
Yaralanan Ethem B, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Ali B. ise olay yerinden kaçtı.
Tedavi altına alınan Ethem B'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde Ali B'nin kuzeni Ethem B'ye yakın mesafeden silahla ateş açması yer alıyor.
Kayıtlara Ali B'nin kuzeninin yere düşmesine rağmen defalarca silahla ateş etmesi ve olay yerinden kaçması yansıyor.
Şanlıurfa
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:45