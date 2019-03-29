Kaynak: İHA

Kuzeni tarafından canice öldürülen Zeynep son yolculuğuna uğurlanıyor-Canice öldürülen minik Zeynep'in cenazesinde adım atacak yer kalmadıTüm Kırklareli halkı onun cenaze namazı için toplandıKIRKLARELİ - Kırklareli'nde metruk binada ölü bulunan ve kuzeni tarafından vahşice öldürülen Zeynep'in cenazesine binlerce kişi katıldı. Kırklareli'nde kaybolduktan sonra metruk bir binada ölü olarak bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin'in cenazesi, cenaze namazı kılınmak üzere Sultan Reyhani Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi camide yoğun kalabalıklar oluştu. Yaklaşık 5 bin kişi, kuzeni tarafından öldürülen minik Zeynep için camide toplandı. Kuzeni tarafından canice öldürülen Zeynep son yolculuğuna uğurlanıyor.