Kuzeni Tarafından Vurulan Korucu Ağır Yaralandı

Elazığ
'da bir güvenlik korucusu, 16 yaşındaki kuzeni tarafından vurularak ağır yaralandı.
Olay, Palu
ilçesine bağlı Karataş
köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Güvenlik korucusu Y.B.(27), amca oğlu 16 yaşındaki Ö.B. ile tartıştı. Tartışmada Ö.B., Y.B'ye tüfekle ateş etti. Yaralanan Y.B. ambulansla Fırat Üniversitesi
Hastanesine kaldırıldı.Durumu ağır olan yaralının ameliyata alındığı bildirildi.
Şüphelinin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ
07 Aralık 2018 Cuma 11:39