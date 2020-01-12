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Kuzenini bıçakladıktan sonra yurt dışına kaçmak isteyen şahıs tutuklandı

Konya'da teyzesinin oğlunu bıçakladıktan sonra yurt dışına kaçmak isterken yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

12.01.2020 21:33 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:38Kuzenini bıçakladıktan sonra yurt dışına kaçmak isteyen şahıs tutuklandı

'da teyzesinin oğlunu bıçakladıktan sonra yurt dışına kaçmak isterken yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.


Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez ilçesi Bedir Mahallesi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki kuzen Hüsam Al İsa (21) ve Ahmet El Osman (28) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüsam Al İsa, Ahmet El Osman'ı bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet El Osman ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden ve karnından yaralanan Ahmet El Osman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası yurt dışına kaçmayı planlayan şüpheli Hüsam El İsa, İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir dinlenme tesisinde yakalandı. Gözaltına alınarak Konya'ya getirilen şüpheli kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA


Selçuklu, Ahmet El, Sarıyer, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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