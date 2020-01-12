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Kuzenini bıçaklayan şahıs, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Konya'da teyzesinin oğlunu bıçaklayan yabancı uyruklu şahıs, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

12.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:43Kuzenini bıçaklayan şahıs, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
'da teyzesinin oğlunu bıçaklayan yabancı uyruklu şahıs, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez ilçesi Bedir Mahallesi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki kuzen Hüsam Al İsa (21) ve Ahmet El Osman (28) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüsam Al İsa, Ahmet El Osman'ı bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet El Osman ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden ve karnından yaralandığını öğrenilen Ahmet El Osman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası yurt dışına kaçmayı planlayan şüpheli Hüsam El İsa, İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir dinlenme tesisinde yakalandı. Gözaltına alınarak Konya'ya getirilen şüpheli Konya emniyetindeki işlemlerinin ardından kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla adliyeye sevk edildi. - KONYA

Selçuklu, Ahmet El, Sarıyer, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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