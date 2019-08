Kuzenini kurtarmak isterken akıntıya kapıldı

Adana'da kuzenini kurtarmak isterken sulama kanalında kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Turan Yar (16) ve kuzeni Atakan Ünüvar (14) serinlemek için merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'nda Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi.Kanalda yüzen çocuklardan Ünüvar bir süre sonra akıntıya kapıldı. Bu sırada Yar, boğulmak üzere olan kuzenini kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı.Ünüvar'ın kanal kenarındaki otlara tutunarak yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, yanlarındaki can simidiyle Ünüvar'ı kanaldan çıkardı.Kurtarılan çocuğun, kuzeninin akıntıya kapıldığını söylemesiyle arama çalışması başlatıldı.Olayı gören çocuklardan Umut Dağlı, kuzenlerin sığ olan bölümden kanala girdiğini belirterek, bir süre sonra yardım çığlığı duyduğunu, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polislerin halata bağlı can simidiyle iki kişiden birini kurtardığını ifade etti.Emniyet Müdürlüğü su altı ekibinin arama çalışması sürüyor.Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgede boğulmaların önüne geçmek için yaklaşık iki ay önce sulama kanallarında yüzenleri havuza götürmüş, on gün önce de kanal kenarındaki evlerde oturan aileleri ziyaret edip özellikle çocukların sulama kanalına girmemesi konusunda uyarıların yer aldığı broşürler dağıtmıştı.