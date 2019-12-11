Kuzenini öldürdükten sonra eve gidip, kendisini bıçaklamış

BURSA'da, husumetli olduğu amcasının oğlu Gökhan Çiftçi'yi (32) sokak ortasında 7 kurşunla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Tolga Çiftçi'nin (39) yargılanmasına devam edildi. Müebbet hapis istemiyle yargılanan Çiftçi, duruşmada "Olay günü Gökhan'ı vurma niyetiyle hareket etmedim" dedi. Olay gecesi sanığın yanında bulunan Niyazi Tektimur ise, "Tolga eve geldiğimizde mutfaktan bıçak alıp kendini bıçakladı. 'Kendimi öldüreceğim' dedi" diye ifade verdi.

Olay, Mart ayında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Para anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Gökhan Çiftçi (32) ile amcasının oğlu Tolga Çiftçi (39), sokakta buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tolga Çiftçi belinden çıkardığı tabancayla Gökhan Çiftçi'ye 7 el ateş etti. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Gökhan Çiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Tolga Çiftçi ise Doğanbey Mahallesi'nde oturan sevgilisi A.Z.'nin evinde yakaladı. Gözaltına alınan Çiftçi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖLDÜRME KASTIM YOKTU

Hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Tolga Çiftçi'nin Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ile ölen Gökhan Çiftçi'nin eşi Cennet Çiftçi ve yakınları katıldı. Tutuklu sanık Tolga Çiftçi, "Gökhan ile amcamla aramızdaki para meselesi nedeniyle görüşmüyorduk. Gökhan'ı sosyal medya hesaplarından engelledim. Ortak arkadaşlarımız bana, 'Senin hakkında sürekli küfürlü konuşuyor ve aramanı istiyor' diyordu. Gökhan'ı telefonla aradım. Küfür edip, hakaretlerde bulundu. Gökhan bana bulunduğu yeri söyledi. Oraya gittim, Gökhan'ın yanında arkadaşı Kamuran S. de vardı. Kalabalığı gördüğüm için olay yerinden gitmek istedim, ama 'korktu demesinler' diye yanlarına gittim. Korkutmak için yere doğru ateş ettim. Gökhan, koşarak üzerime geldi. Üzerime doğru gelirken hakaret ve küfürler etti. Ben de hedef gözetmeksizin silahı ateşledim. Öldürme kastım yoktu. Hasmım olduğu için silah taşırım. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Olay nedeniyle üzgünüm" savunmasını tekrarladı.

TOLGA EVDE KENDİNİ BIÇAKLADI

Tolga Çiftçi'nin olay günü yanında olan ve başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan ve aynı davada yargılanan arkadaşı Niyazi Tektimur ise, olay gecesini şöyle anlattı:

"Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tolga ile olaydan iki ay önce tanışmıştım. Gece evde olduğum sırada Tolga beni cep telefonundan arayıp evime geldi. Sinirli ve hararetli idi. Kendisine sakin olmasını istedim. Olay yerine gittik. Ölen Gökhan Çiftçi'yi tanımıyorum. Olay yerinde tanıdığım ve ismini bilmediğim bir kişiyi gördüm. O sırada silah sesi geldi. Tolga silahı önce yere doğru ateş etti. Üzerine gelince şahsa ateş etti. Ateş etmeden önce birbirlerine hakaret ettiklerini duydum. Silah görmediğim için birini vuracağını düşünmedim."

Gökhan Çiftçi'nin eşi Cennet Çiftçi'nin avukatı Veysel Aşkın'ın, "Tolga'nın bıçaklama olayı nasıl oldu" sorusu karşısında sanık Tektimur, "Olaydan sonra eve gelince Tolga mutfağa gidip bıçakla geldi. Odanın içinde döndü. Bıçakla kendine vurmaya başladı. Kendimi öldüreceğim dedi" diye cevap verdi.

Cennet Çiftçi sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum" dedi. Tanıkların dinlenmesinden sonra mahkeme heyeti, sanık Tolga Çiftçi'nin tutukluluk halinin devamına, ölen Gökhan Çiftçi, sanıklar Tolga Çiftçi ve Niyazi Tektimur'un cep telefonu ile görüşme tutanağın istenmesine ve olay yeri kamera görüntülerin çözümün yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.