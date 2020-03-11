Kuzenini öldüren şahıs tutuklandı
Denizli'de kuzenini silahla vurarak öldüren şahıs ile arkadaşı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
11.03.2020 21:25 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:25
Denizli 'de kuzenini silahla vurarak öldüren şahıs ile arkadaşı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 449 Sokak üzerinde dün gece yaşanan olayda, bir anda yere yığılan 29 yaşındaki Öztürk Karaca'nın göğsüne aldığı 2 kurşun yarası ile öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmalarının sonrasında sabah saatlerinde şahıslardan birisini Çivril ilçesinde diğerini ise kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden silahı ateşleyen S.T.'nin kuzeni Karaca ile aralarında alacak verecek yüzünden tartışma yaşadıklarını söylediği iddia edildi. S.T.'nin tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ise silahını ateşleyerek Karaca'yı vurduğunu söylediği öne sürüldü.
Olayın ardından başarılı bir takip sonrası yakalanan iki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan S.T. ve M.Ö. cezaevine gönderildi. - DENİZLİ
Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 449 Sokak üzerinde dün gece yaşanan olayda, bir anda yere yığılan 29 yaşındaki Öztürk Karaca'nın göğsüne aldığı 2 kurşun yarası ile öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmalarının sonrasında sabah saatlerinde şahıslardan birisini Çivril ilçesinde diğerini ise kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden silahı ateşleyen S.T.'nin kuzeni Karaca ile aralarında alacak verecek yüzünden tartışma yaşadıklarını söylediği iddia edildi. S.T.'nin tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ise silahını ateşleyerek Karaca'yı vurduğunu söylediği öne sürüldü.
Olayın ardından başarılı bir takip sonrası yakalanan iki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan S.T. ve M.Ö. cezaevine gönderildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
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