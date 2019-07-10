10.07.2019 09:51
Haberler» Güncel» Haber

Kuzenini pompalı tüfekle yaraladı teslim oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle yaralayan zanlı polise teslim oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle yaralayan zanlı polise teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Altınkaya Mahallesi, Ali Çetinkaya Sokak'ta İ.K. ile amcasının oğlu Savaş K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K. otomobilinden çıkarttığı pompalı tüfekle Savaş K'ya ateş ederek yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Zanlı pompalı tüfekle Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Kuzenini pompalı tüfekle yaraladı teslim oldu
Kaynak: AA
Samsun, Bafra, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:16   Şehit Üsteğmen Emre Kargın son yolculuğuna uğurlandı (2)
11:16   Beylikdüzü'nde trafik kazası sonrası 5 kişinin yaralandığı kavga kamerada
11:16   Eski köy yaşantısını tuvale yansıtıyor
11:16   Balkonuna yuva yapan güvercinler için seferber oldu
11:15   Uludağ'ın eteklerinde büyüleyen güzellik
11:15   Giyim ve ayakkabı için en çok payı Türkiye ayırıyor
11:15   Yer altı şehrinde 800 yıllık kilise bulundu