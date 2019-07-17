Kuzeninin hediye ettiği kuzuyu yanından ayırmıyor

İSTANBUL'da yaşayan ve tatil için memleketi Sivas'a gelen Muhammed Ceylan (21), kuzeni Saffet Okyay tarafından hediye edilen ve biberonla beslediği 'Saffet' ismini verdiği kuzuyu yanından ayırmıyor. Tatilini geçirmek için İstanbul'dan memleketi Sivas'ın Hafik ilçesi Gökdin köyüne gelen Muhammed Ceylan'a, hayvancılıkla uğraşan kuzeni Saffet Okyay tarafından 1 aylık kuzu hediye edildi. Ceylan, kısa sürede bağlandığı kuzuyu yanından ayırmamaya başladı. Özel kafesiyle yanında taşıdığı 'Saffet' isimli kuzu vatandaşların ilgi odağı oldu.

Hayvan sevgisi konusunda bir farkındalık yaratmak istediğini söyleyen Muhammed Ceylan, "Birçok insan çiftlik hayvanlarından korkuyor, onlara farklı bakıyor. Aslında bu bakış açısını değiştirmek istiyoruz" dedi. RECEP İVEDİK'TEN ETKİLENDİ

Kuzuya giysi giydirme ve yanında taşıma fikrinin komedyen ve sinema oyuncusu Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik filmindeki bir sahnesinden esinlenerek aklına geldiğini dile getiren Ceylan, "Gören insanların tepkisi çok güzel oldu, farklılık gördüler. Şehir hayatında kedi ve köpeğin giydirilerek gezdirilmesine alışık olan insanlar, bir kuzuyu bu şekilde görmeleri onların da bakış açısını değiştirdi. İnsanların çiftlik hayvanlarına bakış açısında farklılık sağladı. Sivas zaten hayvancılıkla bilinen bir il. Bu uygulamaları aslında İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde yapmamız lazım. Kuzumu önce Trabzon'a oradan da İstanbul'a götüreceğim. Kuzum belirli bir yaşa gelene kadar, yani büyüyene kadar bu uygulamayı devam ettireceğim. Çünkü amacım çiftlik hayvanlarını insanlara sevdirmek ve onlara bu sevgiyi aşılamak" diye konuştu.

Kuzuyu hediye eden Saffet Okyay ise, "Bir farkındalık yaratmak ve çiftlik hayvanlarını insanlara sevdirmek için özel kafesiyle birlikte kuzuyu il merkezine getirdik ve vatandaşlardan olumlu tepkiler aldık" ifadelerini kullandı.

Biberonla beslenen kuzuyu görenler ise severek birlikte fotoğraf çektirdi.