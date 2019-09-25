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Kuzeninin yerine ringe çıkan Bulgar boksör Boris Stanchov hayatını kaybetti

Arnavutluk'ta düzenlenen bir müsabakada kuzeninin yerine ringe çıkan Bulgar boksör Boris Stanchov, Ardit Murja ile yaptığı maçta vefat etti.

25.09.2019 10:11

Arnavutluk'ta düzenlenen bir boks maçında herkesi üzen bir olay yaşandı. Kuzeni Isus Velichkov'un lisansıyla ringe çıkan boksör Boris Stanchov, Ardit Murja ile dövüştüğü sırada bir anda yere yığıldı ve hayatını kaybetti.

Görüntülerde, rakibinden art arda darbeler alan 21 yaşındaki Bulgar boksör Boris Stanchov'un köşesine doğru gerilediği sırada yere düştüğü görülüyor.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri sporcuya anında müdahale ederken ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen Bulgar sporcunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Herkes vefat edenin Isus Velichkov olduğunu zannederken gerçek daha sonra ortaya çıktı. Kuzeninin yerine ringe çıkan Stanchov'un kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Velichkov ise yaptığı açıklamada, "2018'den beri benim lisansımla oynuyor. Problem olmadığını ve koçun bunu bildiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında iki boksör daha dövüş sırasında meydana gelen yaralanmalar nedeniye hayatını kaybetmişti.

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Kuzeninin yerine ringe çıkan Bulgar boksör Boris Stanchov hayatını kaybetti

Arnavutluk, Spor

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