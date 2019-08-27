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Kuzenler arasındaki silahlı kavga anları kamerada

İstanbul Sultanbeyli'de kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

27.08.2019 19:35
Kuzenler arasındaki silahlı kavga anları kamerada
İstanbul Sultanbeyli'de kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kavgaya karışan şahısların ellerinde silahlarla sokakta koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde iddiaya göre kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgaya karışan taraflar mahallenin sokaklarında birbirlerine silahlarla ateş etti. Olayda yaralanan 4 kişinin 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan silahlı kavgaya karışan şahısların ellerinde silahlar ile sokaklarda koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde birkaç şahıs sokakta koşuyor, şahıslardan birinin elinde silah olduğu görülüyor.
(Halit Arslan/İHA)
Kuzenler arasındaki silahlı kavga anları kamerada

Sultanbeyli, Battalgazi, İstanbul, kavga, Güncel

Kaynak: İHA

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