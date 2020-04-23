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Kuzenler ve arkadaşlarından 23 Nisan şarkısı

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, korona virüsü salgını nedeniyle uzun zamandır bir araya gelemeyen kuzenler ve arkadaşları, hazırladıkları 23 Nisan şarkısıyla bayram coşkusunu paylaştı.

23.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:36
Kuzenler ve arkadaşlarından 23 Nisan şarkısı
MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, korona virüsü salgını nedeniyle uzun zamandır bir araya gelemeyen kuzenler ve arkadaşları, hazırladıkları 23 Nisan şarkısıyla bayram coşkusunu paylaştı.

Datça'da korona virüsü nedeniyle uzun süredir görüşmeyen kuzenler ve arkadaşları, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir araya geldi. Leyla Cansu Toprak, Çınar Şırağlı, Elifnaz Abalı, Toprak Şırağlı, Defne Başeğmez ve Deniz Toprak, hazırladıkları gösteri eşliğinde seslendirdikleri şarkıyla 23 Nisan coşkusunu yaşattı.

Bayramı temsil eden süslemeler ve uçan balonlarla birlikte çocuklarının bayram sevincine ortak olan veliler de, gösteriyi kamerayla kayıt ederek uzakta olan tanıdıklarıyla paylaştı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Muğla, Datça, Güncel , Haber
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