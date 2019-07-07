07.07.2019 16:53
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kuzenleri kaza ayırdı

Kuzenleri kaza ayırdı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kuzen hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kuzen hayatını kaybetti.

Kaza, Ferizli ilçesi Bakırlı Mahallesi mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceylandere istikametine seyir halinde olan 14 yaşındaki Doğukan Y. idaresindeki motosiklet ile karşı şeritten gelen Nazmi Y. (72) yönetimindeki 54 UC 721 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan ve kuzen oldukları öğrenilen 2 kişi ağır yaralandı. Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuklar, buradan da Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 14 yaşındaki Doğukan Y. ve kuzeni Kerim Can Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında sürücü gözaltına alındı. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Sakarya, Ferizli, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:58   İzmir'de süs havuzuna giren çocuklar akıma kapıldı
16:56   - Bayrampaşa'da trafik kazası: 1 ölü 1 ağır yaralı- 15 Temmuz Demokrasi Otogarı girişinde feci kaza
16:55   Şişen bileğindeki bileziği itfaiye çıkardı
16:53   Kuzenleri kaza ayırdı
16:49   Alanya'daki şenliği hortum vurdu: 5'i kadın 6 yaralı
16:46   Mutfakta çıkan yangın sonları oldu: 2 ölü
16:44   Başka bir kızın bıçaklı saldırısına uğrayan genç kız ağır yaralandı