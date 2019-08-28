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Kuzenlerin silahlı kavgasında vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar kamerada

Kuzenlerin silahlı kavgasında vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar kamerada Kuzenler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralıİSTANBUL - İstanbul'da kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

28.08.2019 09:45
Kuzenlerin silahlı kavgasında vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar kamerada
Kuzenlerin silahlı kavgasında vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar kamerada
Kuzenler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı
İSTANBUL - İstanbul'da kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Silahların art arda ateşlendiği kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde iddiaya göre kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgaya karışan taraflar mahallenin sokaklarında birbirlerine silahlarla art arda ateş etti. Kavgada kurşunlar havada uçuşurken o esnada orada bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olayda 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kuzenlerin silahlı kavgası bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahıslar art arda birbirlerine ateş ediyor. Silah seslerinin duyulmasıyla vatandaşlar büyük panik yaşıyor.
Kuzenlerin silahlı kavgasında vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar kamerada

İstanbul, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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