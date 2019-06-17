17.06.2019 19:02
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Kuzenlerin tabancayla oyunu kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Kuzenlerin tabancayla oyunu kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde oynadıkları tabanca ateş alan teyze çocuklarından biri öldü, diğeri yaralandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde oynadıkları tabanca ateş alan teyze çocuklarından biri öldü, diğeri yaralandı.
İddiaya göre, Ürgen Paşa Mahallesi'nde teyze çocukları A.S.A. (16) ve Ç.S. (13), evde buldukları tabancayla oynamaya başladı.
Tabancanın ateş alması sonucu Ç.S. olay yerinde hayatını kaybetti, A.S.A. ise ağır yaralandı.
A.S.A. 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, olay yerine gelen kuzenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Hatay, Güncel

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