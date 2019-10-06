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Kuzenlerini yaralayan kişi intihar etti

Gaziantep'in Araban ilçesinde, silahla iki kuzenini yaralayan kişi intihar etti.

06.10.2019 14:04
Gaziantep'in Araban ilçesinde, silahla iki kuzenini yaralayan kişi intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Esentepe köyünde ikamet eden 6 çocuk babası Ahmet Kandilli (56), Fakılı Mahallesi Değirmen Çat mevkisinde amca çocukları Mustafa ve Mehmet Kandilli ile buluştu.
Taraflar arasındaki henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında kuzenlerini av tüfeğiyle yaralayan Ahmet Kandilli, olay yerinde intihar etti.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Kuzenlerini yaralayan kişi intihar etti

Gaziantep, Kandilli, Araban, Güncel

Kaynak: AA

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