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Kuzey Amerika'nın en büyük ikinci volkanik yanardağında üç patlama oldu

Meksika'da Morelos eyaletinde bulunan ve Kuzey Amerika'nın Citlaltépetl'dan sonraki en büyük volkanik yanardağı unvanına sahip Popocatépetl volkanında, Çarşamba günü üç küçük patlama izlendiği uyarısı yapıldı.

07.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:13 Kuzey Amerika'nın en büyük ikinci volkanik yanardağında üç patlama oldu

Meksika'da Morelos eyaletinde bulunan ve Kuzey Amerika'nın Citlaltépetl'dan sonraki en büyük volkanik yanardağı unvanına sahip Popocatépetl volkanında, Çarşamba günü üç küçük patlama izlendiği uyarısı yapıldı.

Meksika Ulusal Felaket Önleme Merkezi'nden (CENAPRED) yapılan açıklamada, volkanda 58 lav püskürmesi izlendiği ve yerel saatle 22: 50, 03: 00 ve 05: 01 saatlerinde üç küçük patlama görüldüğü belirtildi. Bunun yanında söz konusu volkanik aktivite sebebiyle 2.3 büyüklüğünde volkanik deprem olduğu vurgulandı.Popocatépetl volkanındaki söz konusu hareketlenmenin ardından CENAPRED yetkilileri, balistik parçaların püskürebileceği olasılığına karşılık bölgedeki halkı volkanın ve kraterin yanına yaklaşmamaları konusunda uyardı.



Kuzey Amerika, Çarşamba, Meksika, Dünya

Kaynak: DHA

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