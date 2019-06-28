28.06.2019 14:49
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Kuzey Carolina'da uçak evin üstüne düştü: 2 ölü

Kuzey Carolina

HOPE ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, küçük uçağın bir evin üstüne düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

HOPE ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, küçük uçağın bir evin üstüne düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Eyalet polisinden yapılan açıklamada, tek motorlu sivil bir uçağın, Hope Mills bölgesinde bir evin üstüne düşmesi sonucu pilotun ve evdeki bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve ağır yaralanan evdeki diğer bir kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Evin, Fayetteville Bölgesel Havaalanı'nın yaklaşık 8 kilometre güneybatısında olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri , Kuzey Carolina , Güncel

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