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Kuzey Çevreyolunda çalışmaları hız verildi

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kuzey Çevreyolunda yapılan çalışmalar ile menfezleri inceledi.

30.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:46 Kuzey Çevreyolunda çalışmaları hız verildi
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kuzey Çevreyolunda yapılan çalışmalar ile menfezleri inceledi.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile birlikte yapımı devam eden Kuzey Çevreyolu ile menfez çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Bulut, Kilis için Canla Başla çalışmaya tiklerini ifade ederek, "Milletvekilimiz Ahmet Salih Dal ile birlikte Kuzey Çevreyolu menfez çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından hız kesmeden devam ediyor" dedi. - KİLİS

Politika

Kaynak: İHA

Politika

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