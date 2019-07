Kuzey Efe için basın açıklaması yaptılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde babası tarafından geçen yıl öldürüldüğü iddia edilen Kuzey Efe için Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması üyeleri basın açıklaması yaptı.



Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması tarafından yapılan basın açıklamasında "Geçtiğimiz yıl babası tarafından 7 Şubat 2018 tarihinde katledilen 2014 doğumlu Kuzey Efe'nin katil babası ne yazık ki akıl almaz bir şekilde Bursa Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi tarafından serbest bırakıldı. Daha önce Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 28.02.2019 tarihli duruşmada müebbet hapis cezası almış olan katil H.E. şimdi elini kolunu sallayarak aramızda dolaşıyor artık. Yargı daha önce olduğu gibi, maalesef, bir kez daha bir erkeği korudu ve kolladı. Bursa 1. Ceza Dairesi, dosyayı İstanbul 2. İhtisas Kuruluna göndermeye ve 'Suç tarihinde maktulün-Kuzey Efe'nin mekanik asfiksi ölümü için ağız-burun kısmının ne kadar süre ile kapatılması gerektiği, çocuk ağlıyorsa bu sürenin ne kadar olacağı, ölümün ne kadar zamanda gerçekleşeceği konusunda rapor istenilmesine' karar verdi. Bursa 1. Ceza Dairesinin bu kararı anlaşılamaz. Bir sonraki duruşma 6 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşecek. Davanın takipçisi olacağız. Kuzey Efe'nin babası, şartlı tahliyeden sonra gece yarısı, boşandığı eski eşinin kapısına dayandı. Kuzey Efe'nin annesi ve anneannesi can güvenlikleri nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kaldı" denildi.



Kuzey Efe'nin canına kıyan babası dışarıda serbestçe dolaşırken, Kuzey Efe'nin annesinin, anneannesinin, diğer kardeşinin de can güvenliği olmadığının altının çizildiği basın açıklamasında, "Yine birkaç gün önce Konya'da bir erkek, kendisine duygusal karşılık vermediği gerekçesi ile komşusu Hacer'i öldürmek kastıyla ağır yaraladı ve kızları Tuğba ve Şeyma'yı öldürdü. Hacer'in daha sonra yaşamını yitirip yitirmediğini bilmiyoruz. Katiller ne yazık ki çoğunlukla aile içinde; ya baba, ya koca, ya ağabey, ya da amca, dayı. Kadınların ve çocukların lehine olan mevcut yasaların işletilmemesi, İstanbul Sözleşmesinin uygulanmaması kadınların ve çocukların aleyhine oluyor. Yasalar ve İstanbul Sözleşmesi tozlu raflardan çıkarılarak, derhal uygulanmalı ve kadın ve çocukların yaşamlarının korunması için özel önlemler alınmalıdır" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA