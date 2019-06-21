21.06.2019 23:08
Haberler » Güncel » Haber

Kuzey Ege'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

Kuzey Ege

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir 'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Çıplak Ada açıklarından şişme botla Midilli'ye gitmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen, devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı görevli bir uçağın radarı tarafından fark edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, şişme botta bulunan 14'ü kadın 10'u çocuk olmak üzere 41 düzensiz göçmeni yakalayarak kıyıya çıkardı.
Yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunulan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Ayvalık , Balıkesir , Yunanistan , Midilli Adası , Güncel

Son Dakika Haberleri
01:42 Bayburt - Gümüşhane Havalimanı inşaat çalışmaları devam ediyor
01:41 "Bu grup siyasi hile yapmaktan korkmamaktadır"
01:38 Viyadükteki bariyerlere çarpan TIR'daki domatesler kafenin üzerine döküldü
01:33 Otomobilin altına giren yılanı, itfaiye çıkardı
01:17 Silivri'de konteyner yangını
01:09 Denizli'de internet dolandırıcılığı operasyonu
01:04 Kazara iki kişiyi vurunca kalp kirizi geçirdi - AFYONKARAHİSAR