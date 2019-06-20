20.06.2019 11:34
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Kuzey Ege'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

Kuzey Ege

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'inAyvalıkilçesi açıklarında yasa dışı yollarlaYunanistan'ınMidilli Adası'na gitmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Çıplak Adaaçıklarında devriye görevini yürütenSahil Güvenlik Komutanlığıekipleri, lastik botla ilerleyen grubu tespit etti.
Midilli'ye doğru seyreden bottaki 42Afganistan, 4İranuyruklu düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, daha sonra bu kişileri kıyıya çıkardı.
Cunda (Alibey) Adası'ndaki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 9'u kadın, 19'u çocuk 46 kişiyle ilgili yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Ayvalık,Balıkesir,Yunanistan,Midilli Adası,Güncel

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