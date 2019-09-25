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Kuzey Ege'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.

25.09.2019 14:12Kuzey Ege'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası yönüne gittiğini belirledi.
"TCSG 109" Bot Komutanlığınca 2 mil açıkta durdurulan botta bulunan aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 49 kişi kıyıya çıkarıldı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolunda giyecek ve yiyecek yardımında bulunan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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