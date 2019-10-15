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Kuzey Ege'de 80 düzensiz göçmen yakalandı

Kuzey Ege'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı devriye faaliyetleri sırasında Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına gitmek isteyen iki grup halinde 80 düzensiz göçmen yakalandı.

15.10.2019 10:18Kuzey Ege'de 80 düzensiz göçmen yakalandı
Kuzey Ege'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı devriye faaliyetleri sırasında Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına gitmek isteyen iki grup halinde 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Behramkale açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 7 erkek, 8 kadın, 10 çocuk Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İkinci olayda ise Ayvacık ilçesi Sivrice açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 14 erkek, 10 kadın, 31 çocuk Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolunda karaya çıkartılarak haklarında yasal işlemler başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kuzey Ege, Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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