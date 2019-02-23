Kuzey Ege'de Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

Kuzey Ege
'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Marmara Denizi
ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada
, Geyikli- Bozcaada
, Çanakkale- Kilitbahir
ve Çanakkale- Eceabat
arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarındaki feribot seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada seferleri de fırtına nedeniyle yapılamıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü
Trafik Şubesi ekipleri, Çanakkale iskelesine gelen araçları Lapseki- Gelibolu
hattına yönlendiriyor. Çanakkale Boğazı
ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale döneceğini bildirdi.
Kilitbahir, Çanakkale, Kuzey Ege, Güncel
Kaynak: AA