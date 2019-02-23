Kuzey Ege'de Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

Kuzey Ege
'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Marmara Denizi
ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada
ile Geyikli- Bozcaada
arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Gökçeada-Kabatepe ile Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılacak seferlerin tümü iptal edildi. Çanakkale Boğazı
ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.
Gökçeada, Bozcaada, Kuzey Ege, Güncel
Kaynak: AA