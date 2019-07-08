08.07.2019 11:18
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Kuzey Ege'de düzensiz göçmene geçit yok

Kuzey Ege

Kuzey Ege'te Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzen ve uçar birlikler düzensiz göç olayları ile ilgili denetimlerini 7 gün 24 saat sürdürüyor.

Kuzey Ege'te Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzen ve uçar birlikler düzensiz göç olayları ile ilgili denetimlerini 7 gün 24 saat sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Çıplak ada doğusunda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu Sahil Güvenlik helikopteri tarafından tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik helikopteri ve Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki Afganistan uyruklu 12 erkek, 9 kadın, 20 çocuk 41 mülteci yakalandı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Balıkesir, Kuzey Ege, 3. Sayfa

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