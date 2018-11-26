Kuzey Ege
'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı
ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Geyikli- Bozcaada
hattında Bozcaada'dan saat 10.00'da planlanan arabalı vapur seferini gerçekleştiremedi.
GESTAŞ AŞ'nin saat 11.00'deki Geyikli-Bozcaada, saat 13.00'teki Gökçeada-Kabatepe, saat 15.00'teki Kabatepe-Gökçeada seferleri de aynı nedenle iptal edildi.
Diğer hatlardaki seferler ise tarifede belirtilen saatlerde gerçekleştiriliyor.
Geyikli,Bozcaada,Kuzey Ege
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:04