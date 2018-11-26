26 Kasım 2018, 11:04
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Kuzey Ege'de Fırtına

Kuzey Ege

Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00'da planlanan arabalı vapur seferini gerçekleştiremedi.

GESTAŞ AŞ'nin saat 11.00'deki Geyikli-Bozcaada, saat 13.00'teki Gökçeada-Kabatepe, saat 15.00'teki Kabatepe-Gökçeada seferleri de aynı nedenle iptal edildi.

Diğer hatlardaki seferler ise tarifede belirtilen saatlerde gerçekleştiriliyor. Geyikli,Bozcaada,Kuzey Ege
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:04