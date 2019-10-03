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Kuzey Ege'de yasa dışı göçle mücadele

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5 operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 215 düzensiz göçmen yakalandı.

03.10.2019 18:12Kuzey Ege'de yasa dışı göçle mücadele
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5 operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 215 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla devriye görevini aralıksız sürdürüyor.
"TCSG 28" Bot Komutanlığınca, Kadırga Burnu mevkisi açıklarında gerçekleştirilen ilk operasyonda Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.
"TCSG KB 4301" Bot Komutanlığı ekipleri ise Yeşil Liman ve Sivrice Burnu açıklarında yaptıkları 4 ayrı operasyonda 53'ü Suriyeli, 112'si Afganistan uyruklu 165 düzensiz göçmeni sahile getirdi.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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