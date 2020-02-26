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Kuzey Ege'deki ada seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

26.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:20Kuzey Ege'deki ada seferlerine fırtına engeli
Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle 'de yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe- ve Geyikli- feribot seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ve 15.00 ile Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak.

Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Güncel

Kaynak: AA

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