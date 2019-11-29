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Kuzey Ege'deki lodos feribot seferlerini aksatıyor

ÇANAKKALE ile Bozcaada arasında yapılan feribot seferleri, şiddetli lodos nedeniyle aksıyor.

29.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:19Kuzey Ege'deki lodos feribot seferlerini aksatıyor

ÇANAKKALE ile arasında yapılan feribot seferleri, şiddetli lodos nedeniyle aksıyor.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası, bazı hatlarda feribot seferlerinin aksamasına neden oluyor. Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada'dan saat 10.00'daki seferin yapılamadığını duyurdu. Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00'deki seferin de yapılamayacağı bildirildi.

Çanakkale Boğaz hattı ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler ise, şuan için aksamadan devam ediyor.



Ege Denizi, Çanakkale, Bozcaada, Güncel

Kaynak: DHA

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