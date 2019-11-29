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Kuzey Ege'deki lodos feribot seferlerini aksatıyor

Çanakkale ile Bozcaada arasında yapılan feribot seferleri, şiddetli lodos nedeniyle aksıyor.

29.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:40Kuzey Ege'deki lodos feribot seferlerini aksatıyor

ile arasında yapılan feribot seferleri, şiddetli lodos nedeniyle aksıyor.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası, bazı hatlarda feribot seferlerinin aksamasına neden oluyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada'dan saat 10.00'daki seferin yapılamadığını duyurdu. Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00'deki seferin de yapılamayacağı bildirildi.

Çanakkale Boğaz hattı ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler ise, şuan için aksamadan devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Boğazdan görüntü

Sefer yapan feribotlardan görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,



Ege Denizi, Çanakkale, Bozcaada, Güncel

Kaynak: DHA

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