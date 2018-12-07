Kuzey Ege Denizi'nde Gemi Kazası

Kuzey Ege Denizi
'nde iki geminin çatıştığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Ukrayna
'dan Mısır
'ın Damietta Limanı'na giden Hollanda
bayraklı 89 metre uzunluğundaki Panda
isimli gemi ile Ukrayna'dan Tunus
'a giden 69 metre uzunluğundaki Panama bayraklı Barlas isimli gemi, Ayvacık
ilçesinin Babakale
köyü mevkisi açıklarındaki Müsellim Boğazı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çatıştı.
Her iki geminin kaptanı yaşanan olayın ardından Çanakkale Boğazı
Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) telsiz yardımıyla bilgi verdi.
Yaşanan olay sonucu gemilerde can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Herhangi bir yardım talebinde bulunmayan gemilerin mevcut seyirlerine devam ettiği öğrenildi.
Tunus,Ukrayna,Ege Denizi
07 Aralık 2018 Cuma 01:30