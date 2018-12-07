Kuzey Ege Denizinde Gemiz Kazası

Kuzey Ege
Denizinde iki gemi çatıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken, yardım talebinde bulunmayan gemilerin seyirlerine devam ettiği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Ukrayna
'dan Mısır
'ın Damietta Limanı'na giden Hollanda
bayraklı 89 metre uzunluğundaki Panda
isimli gemi ile Ukrayna'dan Tunus
'a giden 69 metre uzunluğundaki Panama bayraklı Barlas isimli gemi, Ayvacık
ilçesi Babakale
mevkisi açıklarındaki Müsellim Boğazı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çatıştı.
Her iki geminin kaptanı yaşanan olayın ardından Çanakkale Boğazı
Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) telsiz yardımıyla bilgi verdi. Yaşanan olay sonucu gemilerde can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
Gemiler, her hangi bir yardım talebinde bulunmazken mevcut seyirlerine devam etti. - ÇANAKKALE
Tunus,Ukrayna,Kuzey Ege
07 Aralık 2018 Cuma 01:48