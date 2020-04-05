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Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeliKuzey Ege Denizi ile Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle; Geyikli-Bozcaada ile Erdek-Balıklı-Avşa-Ekinlik-Marmara hattında yarın yapılacak tüm feribot sefereri iptal edildi.

05.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:43
Kuzey Ege ve Güney Marmara 'da feribot seferlerine fırtına engeli
Kuzey Ege Denizi ile Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle; Geyikli-Bozcaada ile Erdek-Balıklı-Avşa-Ekinlik-Marmara hattında yarın yapılacak tüm feribot sefereri iptal edildi.
Kuzey Ege Denizi ile Marmama Denizi'nde poyraz fırtınası etkili oluyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, poyraz fırtınası nedeniyle Bozcaada-Geyikli arasında yarınki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Ayrıca Güney Marmara'da; Erdek-Balıklı-Avşa-Ekinlik-Marmara hattında yarın yapılması planlanan tüm seferlerin de iptal edildiği bildirildi. Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki seferler ise şu an için aksamadan devam ediyor. Kuzey Ege ve Güney Marmara’da feribot seferlerine fırtına engeli

Kaynak: DHA

Etiketler: Poyraz Fırtınası, Kuzey Ege, Marmara, Güncel

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Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
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