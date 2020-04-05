Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli (3)

ÇANAKKALE BOĞAZ HATTINDAKİ SEFERLER DE DURDU

Çanakkale 'de poyraz fırtınasının akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırması üzerine, iptal edilen feribot seferlerine yenileri eklendi. Gestaş firmasıdan yapılan açıklamada, Çanakkale'den Eceabat'a saat 01.00, 03.00 ve 05.00, Eceabat'tan Çanakkale'ye ise, saat 02.00, 04.00 ve 06.00'daki feribot seferleri iptal edildi. Gelibolu-Lapseki hattındaki seferler ise, saat 23.30 itibariyle geçici olarak durduruldu. Gestaş daha önce de, Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri ile Güney Marmara 'daki Erdek-Balıklı- Avşa-Ekinlik-Marmara hattında yarın yapılacak tüm seferlerin iptal edildiğini açıklamıştı.

ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA