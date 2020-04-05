Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli (3)

ÇANAKKALE BOĞAZ HATTINDAKİ SEFERLER DE DURDUÇanakkale'de poyraz fırtınasının akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırması üzerine, iptal edilen feribot seferlerine yenileri eklendi.

05.04.2020 23:57 | Son Güncelleme: 05.04.2020 23:57
Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli (3)

ÇANAKKALE BOĞAZ HATTINDAKİ SEFERLER DE DURDU

Çanakkale 'de poyraz fırtınasının akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırması üzerine, iptal edilen feribot seferlerine yenileri eklendi. Gestaş firmasıdan yapılan açıklamada, Çanakkale'den Eceabat'a saat 01.00, 03.00 ve 05.00, Eceabat'tan Çanakkale'ye ise, saat 02.00, 04.00 ve 06.00'daki feribot seferleri iptal edildi. Gelibolu-Lapseki hattındaki seferler ise, saat 23.30 itibariyle geçici olarak durduruldu. Gestaş daha önce de, Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri ile Güney Marmara 'daki Erdek-Balıklı- Avşa-Ekinlik-Marmara hattında yarın yapılacak tüm seferlerin iptal edildiğini açıklamıştı.

ÇANAKKALE,


Kaynak: DHA

Etiketler: Poyraz Fırtınası, Çanakkale, Marmara, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli (3) - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ücretsiz maskeye talep patlaması yaşanınca başvuru adresi değişti Haberler
Ücretsiz maskeye talep patlaması yaşanınca başvuru adresi değişti
İstanbul’da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi Haberler
İstanbul'da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Daha önce korona testi pozitif çıkan Boris Johnson hastaneye kaldırıldı Haberler
Daha önce korona testi pozitif çıkan Boris Johnson hastaneye kaldırıldı
Tarihinde 4. kez ulusa seslenen Kraliçe Elizabeth: Karantina dua ve meditasyon için fırsat Haberler
Tarihinde 4. kez ulusa seslenen Kraliçe Elizabeth: Karantina dua ve meditasyon için fırsat
Fransa’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 518 kişi öldü Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 518 kişi öldü
Hakkari’de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL ’Sosyal Mesafe’ cezası Haberler
Hakkari'de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL 'Sosyal Mesafe' cezası
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi Haberler
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı Haberler
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

01:30: Ankara'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü - Haber 01:22: Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın: "AA, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere de katkı... - Haber 01:02: Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak - Haber 01:00: Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek - Haber 00:51: Karantinadan kaçtı, geldiği memleketinde yakalandı - Haber 23:03: İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi - Haber 22:16: İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu - Haberler 21:22: Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi - Haber 21:14: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı - Haber 20:11: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık - Haber