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Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor (2)

ADALARA YARIN BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTALMarmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle yarın Kuzey Ege'de Gökçeada ve Bozcaada'ya, Güney Marmara'da ise Avşa, Marmara, Balıklı'dan bazı feribot seferleri iptal edildi.

30.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:48 Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor (2)

ADALARA YARIN BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle yarın Kuzey Ege'de Gökçeada ve Bozcaada'ya, Güney Marmara'da ise Avşa, Marmara, Balıklı'dan bazı feribot seferleri iptal edildi. Gestaş firmasınca, Bozcaada-Geyikli hattında, Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00, Gökçeada-Kabatepe hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00, Güney Marmara hattında ise, Avşa'dan saat 06.00, Marmara'dan saat 06.45 ve Balıklı'dan ise 07.45'te yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.



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Kaynak: DHA

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