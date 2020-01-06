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Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (5)

METRUK BİNANIN DUVARI OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİÇanakkale'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle çatısı olmayan metruk binanın duvarı, park halinde bulunan otomobilin üstüne devrildi.

06.01.2020 13:39 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:40 Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (5)

METRUK BİNANIN DUVARI OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle çatısı olmayan metruk binanın duvarı, park halinde bulunan otomobilin üstüne devrildi. Otomobilin ön camında hasar meydana geldi.

Çanakkale ve ilçelerindeki fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle Fevzipaşa Mahallesi 1 Nolu Büyük Camii Sokak'ta bulunan çatısı olmayan metruk binanın duvarı park halinde bulunan Tahsin Avcı'nın 17 AZZ 545 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Devrilme anında ise sokakta kimse olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Çevredekiler ise durumu Çanakkale Belediyesi ekiplerine bildirdi. Yaşanan durum üzerine olay yerine gelen araç sahibi Tahsin Avcı, aracını bölgeden kaldırdı.

Zabıta ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,



Poyraz Fırtınası, Çanakkale, Zabıta, Güncel

Kaynak: DHA

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