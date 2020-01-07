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Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (2)

6 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİÇanakkale'de ve Kuzey Ege'de iki gündür etkisini sürdüren poyraz fırtınası hayatı olumsuz etkilmeye devam ediyor.

07.01.2020 08:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:32 Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (2)

6 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

'de ve Kuzey Ege'de iki gündür etkisini sürdüren poyraz fırtınası hayatı olumsuz etkilmeye devam ediyor. Poyraz fırtınası nedeniyle dünden sonra bugün de Gökçeada ve 'da eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca fırtınanın etkili olduğu Gelibolu ve Eceabat ilçeleri ile kar yağışının etkili olduğu Çan ve Yenice ilçesinde de bugün okullar tatil edildi.Öte yandan Çanakkale Boğazı ve Kuzey Ege Denizi'nde dünden bu yana devam eden poyraz fırtınası nedeniyle deniz ulaşımı tamamen durdu. Ada seferleri ile Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerin ardından Çanakkale Liman Başkanlığı talimatıyla Lapseki-Gelibolu hattındaki seferlerde saat 08.00'den sonra geçici durduruldu.



Poyraz Fırtınası, Kuzey Ege, Çanakkale, Bozcaada, Güncel

Kaynak: DHA

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