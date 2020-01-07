Haberler » Güncel » Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (6) - Haber

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (6)

YARIN GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTALÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın sabah yapılması gereken feribot sefereri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

07.01.2020 19:13 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:13 Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (6)

YARIN GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki ve  ilçelerine yarın sabah yapılması gereken feribot sefereri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi. Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre; Kuzey Ege'de Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri ile Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den de saat 09.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Ayrıca, Güney Marmara hattında ise. Avşa'dan saat 06.00, Marmara'dan saat 06.45 ve Balıklı'dan saat 07.45 seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacak.  



Ege Denizi, Kuzey Ege, Bozcaada, Gökçeada, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:52   Otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Haber
20:51   Kaçırılan CEO'yla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: CEO 40 metreyi arabayla gitmiş - Haber
20:51   MSB Barış Pınarı Harekâtıyla huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyeli kardeşlerimiz... - Haber
20:51   Adana'da çığ: 1 ölü, 2 yaralı, 1 kayıp (1) - Haber
20:50   (TEKRAR) RÖPORTAJ Okan Bayülgen: "Cep bilgisayarları yüzünden alzaymır çocuklar yetiştiriyoruz" (3)... - Haber
19:27   Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Haber
19:18   Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Haber
19:12   Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası NATO, Irak'taki askerlerinin yerini geçici olarak değiştirdi - Haber
19:05   İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! - Haber
18:37   İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti - Haber
7.01.2020 20:55:31