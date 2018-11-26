Kuzey Ege Yağışlı Havanın Etkisi Altına Girdi

Kuzey Ege
sabah saatlerinden itibaren Orta Akdeniz
üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girdi. Sabah
saatlerinde bölgemizin kıyı kesimlerinde başlayan yağışların gün içerisinde bölge geneline yayılarak hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların pazartesi ve salı günleri kıyı kesimlerde, çarşamba günü ise bölge genelinde kuvvetli, Edremit Körfezi
çevrelerinde ise çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Yetkililer hafta içinde Edremit Körfezi'nde etkili olacak yağışlara karşı vatandaşları tedbir almaları hususunda uyardı. - BALIKESİR
Edremit Körfezi,Akdeniz,Sabah,Kuzey Ege
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:44