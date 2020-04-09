Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kuzey Güney ne zaman yayınlanacak? Kuzey Güney hangi günler ekranlarda olacak? Kuzey Güney dizi konusu nedir? Kuzey Güney oyuncuları kimlerdir?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Güney tekrardan yayınlanmaya başlıyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Buğra Gülsoy'un oynadığı efsane dizi hangi günler yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

09.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:24
Kuzey Güney ne zaman yayınlanacak? Kuzey Güney hangi günler ekranlarda olacak? Kuzey Güney dizi konusu nedir? Kuzey Güney oyuncuları kimlerdir?

Türk dizileri arasında gönüllerde yer edinen ve efsane dizilr arasında girmiş olan Kuzey Güney dizisi koronavirüs günlerinde tekrar izleyiciyle buluşuyor. Kuzey Güney dizisi hakkında merak edilenleri sizler için yanıtldık! Kuzey Güney ne zaman yayınlanacak?

KUZEY GÜNEY NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D'nin efsanelerinden olan ve sevilen dizisi "Kuzey Güney", yeniden ekrana geliyor. Kuzey Güney, Çarşamba akşamları saat 22.45'de izleyici ile buluşacak.

KUZEY GÜNEY DİZİ KONUSU NEDİR?

Dizide yolları ayrı, hedefleri farklı, hedeflerine ulaşmak için izledikleri yöntemleri farklı, zıt karakterlere sahip, tek ortak noktaları aşkları Cemre olan, iki kardeşin hayatta var olabilmek için verdikleri zorlu mücadelenin hikâyesi anlatılmıştır.

Kuzey Güney ne zaman yayınlanacak? Kuzey Güney hangi günler ekranlarda olacak? Kuzey Güney dizi konusu nedir? Kuzey Güney oyuncuları kimlerdir?
Kuzey Güney

KUZEY GÜNEY DİZİ HİKAYESİ NEDİR?

Kuzey sert, asabi ve agresif yapılı, ama aynı zamanda kalbi yumuşak biridir. Ağabeyi Güney ise mantıklı, çalışkan, hedefleri büyük olan birisi olup, sürekli kardeşinin kendisine bağ olmasından şikayetçidir. Bir gün Kuzey ve Güney bir trafik kazası yaparak bir kişiyi öldürürler. Direksiyonda olan Güney'in ertesi gün üniversite sınavı olmasından dolayı kendini suçlu hisseden Kuzey, ağabeyinin yerine suçu üstlenir ve hapis yolunu tutar. Hikâye, bundan sonra başlar.

KUZEY GÜNEY OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ

Buğra Gülsoy

Öykü Karayel

Hazar Ergüçlü

Bade İşçil

Zerrin Tekindor

Mustafa Avkıran

Semra Dinçer

Çağdaş Onur Öztürk

Gökşen Ateş

Merve Boluğur

Hale Soygazi

Ozan Akbaba

Serhat Teoman

Kaan Taşaner

Turgay Kantürk

Rıza Kocaoğlu

Ünal Silver

Etiketler: Kuzey Güney Dizisi, Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Kanal D, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Gündem ››Kuzey Güney ne zaman yayınlanacak? Kuzey Güney hangi günler ekranlarda olacak? Kuzey Güney dizi konusu nedir? Kuzey Güney oyuncuları kimlerdir? - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Haberler
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
MHP’li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı

Son Dakika Gündem Haberleri

11:39: MEB EKYS sonuçları açıklandı mı? EKYS ne zaman açıklanacak? EKYS sonuç sorgulama ekranı! MEB EKYS sınavı! MEB Yöntici Seçme Sınavı! - Haberler 11:35: İstanbul'da en az koronavirüs vakası görülen, riskin en düşük olduğu ilçeler hangileri? İstanbul'da en çok koronavirüs vakası görülen ilçeler hangiler - Haberler 11:06: Gizem Birdan kimdir? Gizem Birdan kaç yaşında, nereli? Survivor Gizem Birdan boyu, kilosu - Haberler 10:57: Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim kazandı? 8 Nisan Survivor'da kim kazandı? Birleşme partisi ne zaman? Dominik pezosu kaç TL? - Haberler 10:39: Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı - Haber 10:31: ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi - Ekonomi 10:31: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları belli oldu! Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2020 - Haberler 00:00: Günlük burç yorumları 9 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) - Haberler